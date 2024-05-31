На скільки зросте оплата за світло з 1 червня: у Міненерго відповіли

Середня платіжка споживача електроенергії зросте на 285 грн. Це при умові використання 170 кВт*год на місяць

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На своєму засіданні 31 травня кабінет міністрів схвалив рішення про продовження дії положення про покладання спеціальних обов'язків (ПСО) на учасників ринку електроенергії, згідно з яким єдина фіксована ціна для індивідуальних та колективних побутових споживачів до 30 квітня 2025 року встановлюється на рівні 4,32 грн/кВт*год. Про це повідомляє Міненерго.

Згідно з рішенням уряду, протягом опалювального періоду, тобто з 1 жовтня 2024 року по 30 квітня 2025 року, передбачений пільговий тариф для споживачів, які використовують електроопалювальні установки, на рівні 2,64 грн/кВт год. При цьому в цей період вони мають споживати до 2000 кВт*год електроенергії на місяць.

При цьому, як зазначається, "нічний тариф", який діє при встановленому двозонному лічильнику, складатиме 2,16 грн за кВт*год.

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В умовах складної економічної ситуації через повномасштабне російське вторгнення держава не має можливості утримувати наднизьку пільгову ціну у розмірі 2,64 грн для всіх споживачів, заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

Чинний тариф на електроенергію покривав лише третину реальної вартості електроенергії, пояснив він, додавши, що ринковий рівень вартості електроенергії складав майже 7,5 грн/кВт*год.

Як зазначають у профільному міністерстві, за середнього щомісячного споживання електроенергії в обсязі 170 кВт*год, платіжка за електроенергію зросте на 285 гривень.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко 24 травня під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявив, що до кінця травня буде ухвалене рішення щодо підвищення тарифу на електроенергію. Проте підвищення, як передбачалося, не повинно було бути однаковим для всіх, адже на суми в платіжках впливав би рівень споживання.

21 травня заступник міністра енергетики Микола Колесник повідомляв, що у відомстві ще не знають, яким буде тариф на електроенергію з червня. За його словами, здійснюється розрахунок різних цін на світло для населення.