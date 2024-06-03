Украинским банкам из-за полномасштабной войны с Россией с 24 февраля 2022 года пришлось закрыть каждое пятое отделение. В конце 2023-го, несмотря на обстрелы объектов энергетики, продолжают работать более двух третей отделений. Фокус вместе с лидерами отрасли выяснил перспективы банковской системы в условиях продолжения боевых действий.

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Банковский сектор Украины в последние два года продемонстрировал устойчивость и поддержку экономики. Оттока средств из банковской системы не наблюдается, наоборот, депозитные портфели растут, а доступ к средствам сохраняется даже во время отключений электроэнергии. Норматив адекватности капитала (CAR) является достаточно высоким, а норматив ликвидности значительно превышает необходимый уровень. Об этом говорится в исследовании Центра экономической стратегии.

Новые реалии требуют новых сценариев у бизнеса. Лидеры"Рейтинга лучших топ-менеджеров 2024" от Фокуса отметили, что на развитии сектора сказалась невозможность восстановления кредитования в полном объеме из-за высоких рисков, неопределенности, а также усиления киберугроз.

Лидеры "Рейтинга лучших топ-менеджеров 2024" от Фокуса отметили, что на развитии сектора сказалась невозможность восстановления кредитования в полном объеме из-за высоких рисков, неопределенности, а также усиления киберугроз

В то же время Нацбанк начал активное смягчение своей монетарной политики для стимулирования экономического роста, а на валютном рынке самым большим сдвигом был прошлогодний переход к политике управляемой гибкости курса.

Это позволяет финстанциям осуществлять стратегическое планирование в условиях войны.

Банковский сектор Украины в последние два года продемонстрировал устойчивость и поддержку экономики Фото: Pexels

Лидеры рейтинга лучших топ-менеджеров по версии Фокуса в области финансов

Герхард Бёш, председатель правления ПриватБанка.

Несмотря на все вызовы военного времени, банк увеличил чистый портфель розничных кредитов на 39% до более 60 млрд грн и портфель кредитов для бизнеса на 23% до более 30 млрд грн. Чистая прибыль ПриватБанка по результатам первого квартала 2024 года составила 13,86 млрд грн. За прошлый год банк получил чистую прибыль 37,8 млрд грн. Рост масштабов бизнеса привел к увеличению чистого процентного дохода банка на 16,7 млрд грн.

Александр Писарук, председатель правления Райффайзен Банка.

Банк продолжает оказывать поддержку как крупным компаниям, так и малому бизнесу. Кредиты доступны и физлицам. В течение прошлого года выдано 116,9 млрд грн новых кредитов, главным образом, на поддержку экономики за счет собственных средств банка. По общему размеру кредитного портфеля, который на конец года составил 64 млрд грн, Райффайзен Банк в 2023 году занял 4 место с долей рынка 8,3%.

Банки продолжают оказывать поддержку малому бизнесу Фото: Pexels

Сергей Черненко, председатель правления ПУМБ.

Ни разу не прекращал работу во время войны. Инвестирование в развитие цифровой сервисной модели и новых продуктов продолжается. Чистая прибыль банка за 1 квартал 2024 года составила 2,13 млрд грн (+38% к 1 кв. 2023). Стратегию ПУМБ не менял, ведь она показала свою жизнеспособность. ПУМБ — универсальный банк с фокусом на массовый бизнес, развивающий диджитал-каналы, с приоритетом на качество сервиса и клиентоориентированность. Жизнеспособность этой модели кризис только подтвердил.

Тем временем в НБУ рассказали, насколько устойчива банковская система. Также стало известно, что Нацбанк рассматривает введение лимитов на перевод денег с карты на карту — по мнению регулятора, это должно ограничить технологию так называемых "дропов", когда частные карты граждан используются для нелегальных переводов.