Не более 100 тысяч: Нацбанк хочет ввести лимиты на перевод денег с карты на карту

Нацбанк планирует ограничить технологию так называемых "дропов", когда частные карты граждан используются для мошеннических переводов. Кроме введения лимитов создадут реестр скомпрометированных счетов, рассказал представитель НБУ Дмитрий Олейник.

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Украинцы не смогут переводить со своей карты на карту другого гражданина более 100 тыс. грн в месяц. Ограничение вступит в действие после того, как Национальный банк Украины (НБУ) подготовит соответствующий законопроект, а парламент за него проголосует. Причина лимитов на карточные переводы — рост количества подозрительных трансакций, начиная с осени 2023 года, и попытки некоторых граждан избежать уплаты налогов. О деталях будущих решений НБУ рассказали на портале Liga.net.

Журналисты портала объяснили, что информацию о введении лимитов обнародовали представители НБУ во время встречи со СМИ. С медиа общался заместитель главы Нацбанка Дмитрий Олейник, также приводились отдельные высказывания главы НБУ Андрея Пышного. Чиновники заявили, что вскоре будут введены ограничения на исходящие транзакции с карточных счетов. Ограничений на входящие транзакции не будет, чтобы не создать проблем обычным гражданам и, особенно, волонтерам.

Лимиты Нацбанка — ограничение карточных переводов

НБУ планирует изменить лимиты на переводы между картами физических лиц — то есть, речь идет о так называемых транзакциях р2р (person-to-person).

Ограничения для украинцев касаются объемов и количества исходящих карточных переводов:

не более 100 тыс. грн в месяц;

не более 30 переводов в месяц.

Если у кого-то возникнет потребность увеличить лимиты, это можно сделать, подав соответствующий запрос и обосновав его.

В НБУ уверены, что лимиты не создадут проблем для 95% граждан. Олейник объяснил, почему вводятся лимиты:

для противодействия игорному бизнесу — для выполнения соответствующего решения СНБО в апреле 2024 года;

чтобы ограничить теневые платежи злоумышленников, которые используют карты-дропы (когда граждане дают доступ к своим картам для проведения нелегальных платежей за товары);

чтобы ограничить неуплату налогов и тому подобное.

Банкиры привели некоторые цифры в подтверждение позиции финучреждения. Например, два крупных банка сообщили о 14 тыс. карт-дропов, которыми воспользовались мошенники в октябре-декабре 2023 года: в одном банке их обнаружили 10 тыс., в другом — 4 тыс. В НБУ планируют создать специальную базу данных таких скомпрометированных карточных счетов, привели журналисты слова представителей Нацбанка.

На портале Верховной Рады пока нет текста законопроекта, о котором 23 мая рассказал Олейник и Пышный, а в феврале 2024 года — глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев.

Отметим, ранее Фокус рассказывал о проблемах с азартными играми, которые имеют некоторые бойцы ВСУ. После этого в СНБО приняли решение, которое требовало ограничить доступ военных к игровым платформам, кроме того, запретили ломбардам брать в залог военное снаряжение.

Напоминаем, 6 мая стало известно об очередной отмене некоторых валютных ограничений, введенных НБУ в начале войны. Среди прочего, разрешили платить за рубежом портовые сборы, штрафы, членские взносы и др.