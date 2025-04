Мужчина разложил $170 тысяч на тротуаре и никто не посмел их тронуть: в чем секрет (фото)

На улицах тайваньского Тайнаня прохожие стали свидетелями необычной сцены. Мужчина по имени Ли разложил на обочине дороги банкноты на сумму около 5,6 миллиона тайваньских долларов (примерно 170 тысяч долларов США), вызвав недоумение и тревогу у прохожих.

Related video

Об этом пишет Need To Know.

Мужчина привлек внимание, аккуратно разложив пачки денег прямо на улице. Несмотря на соблазн, прохожие предпочли держаться от них подальше — большинство опасались, что вмешательство может привести к неприятностям. В конце концов, один из очевидцев решил вызвать полицию.

Прибывшие сотрудники выяснили, что деньги действительно принадлежат Ли и он положил их на солнце вполне сознательно. Как объяснил сам мужчина, банкноты заплесневели из-за долгого хранения в доме, и он решил "проветрить" и "подсушить" их, положив на улице.

Правоохранители посоветовали Ли обратиться в банк Фото: Jam Press

Правоохранители посоветовали Ли обратиться в банк, чтобы безопасно решить проблему с поврежденными деньгами. Мужчина с этим согласился.

Издание отмечает, что история завершилась мирно, хотя могла бы принять совсем иной оборот. Это редкий случай, когда крупная сумма наличных действительно оказалась "на дороге" — и осталась нетронутой.

Ранее Фокус сообщал, что люди бросились собирать деньги после того, как к пляжу прибило сумки с наличными. Сотрудники полиции подтвердили начало расследования, однако источник обнаруженных денег пока не установлен. По словам свидетелей, купюры в буквальном смысле "всплывали" из воды.

Также стало известно, что бармен воспользовался сбоем в банкоматах и "получил" 500 000 долларов. В 2011 году мужчина случайно обнаружил банковский сбой, благодаря которому смог в течение нескольких месяцев "создавать" деньги прямо на своем счете.