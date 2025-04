Чоловік розклав $170 тисяч на тротуарі і ніхто не посмів їх взяти: у чому секрет (фото)

На вулицях тайванського Тайнаня перехожі стали свідками незвичайної сцени. Чоловік на ім'я Лі розклав на узбіччі дороги банкноти на суму близько 5,6 мільйона тайванських доларів (приблизно 170 тисяч доларів США), викликавши здивування і тривогу у перехожих.

Related video

Про це пише Need To Know.

Чоловік привернув увагу, акуратно розклавши пачки грошей просто на вулиці. Попри спокусу, перехожі вважали за краще триматися від них якомога далі — більшість побоювалися, що втручання може призвести до неприємностей. Зрештою, один з очевидців вирішив викликати поліцію.

Співробітники, які прибули, з'ясували, що гроші справді належать Лі й він поклав їх на сонце цілком свідомо. Як пояснив сам чоловік, банкноти запліснявіли через тривале зберігання в будинку, і він вирішив "провітрити" і "підсушити" їх, поклавши на вулиці.

Правоохоронці порадили Лі звернутися до банку Фото: Jam Press

Правоохоронці порадили Лі звернутися до банку, щоб безпечно розв'язати проблему з пошкодженими грошима. Чоловік із цим погодився.

Видання зазначає, що історія завершилася мирно, хоча могла б набути зовсім іншого обороту. Це рідкісний випадок, коли велика сума готівки дійсно опинилася "на дорозі" — і залишилася недоторканою.

Раніше Фокус повідомляв, що люди кинулися збирати гроші після того, як до пляжу прибило сумки з готівкою. Співробітники поліції підтвердили початок розслідування, проте джерело виявлених грошей поки не встановлено. За словами свідків, купюри в буквальному сенсі "спливали" з води.

Також стало відомо, що бармен скористався збоєм у банкоматах і "отримав" 500 000 доларів. У 2011 році чоловік випадково виявив банківський збій, завдяки якому зміг протягом кількох місяців "створювати" гроші просто на своєму рахунку.