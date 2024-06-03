Українським банкам через повномасштабну війну з Росією із 24 лютого 2022 року довелося закрити кожне п'яте відділення. Наприкінці 2023-го, незважаючи на обстріл об'єктів енергетики, продовжують працювати понад дві третини відділень. Фокус разом із лідерами галузі з'ясував перспективи банківської системи в умовах продовження бойових дій.

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Банківський сектор України в останні два роки продемонстрував стійкість і підтримку економіки. Відпливу коштів із банківської системи не спостерігається, навпаки, депозитні портфелі зростають, а доступ до коштів зберігається навіть під час відключень електроенергії. Норматив адекватності капіталу (CAR) є достатньо високим, а норматив ліквідності значно перевищує необхідний рівень. Про це йдеться у дослідженні Центру економічної стратегії.

Нові реалії вимагають нових сценаріїв у бізнесу. Лідери "Рейтингу кращих топменедженів 2024" від Фокусу зазначили, що на розвитку сектору позначилася неможливість відновлення кредитування в повному обсязі через високі ризики, невизначеність, а також посилення кіберзагроз.

Лідери "Рейтингу кращих топменедженів 2024" від Фокусу зазначили, що на розвитку сектору позначилася неможливість відновлення кредитування в повному обсязі через високі ризики, невизначеність, а також посилення кіберзагроз

Водночас Нацбанк почав активне пом’якшення своєї монетарної політики для стимулювання економічного зростання, а на валютному ринку найбільшим зрушенням був минулорічний перехід до політики керованої гнучкості курсу.

Це дозволяє фінстановам здійснювати стратегічне планування в умовах війни.

Банківський сектор України в останні два роки продемонстрував стійкість і підтримку економіки Фото: Pexels

Лідери рейтингу кращих топменеджерів за версією Фокусу в галузі фінансів

Герхард Бьош, голова правління ПриватБанку.

Попри усі виклики воєнного часу, банк збільшив чистий портфель роздрібних кредитів на 39% до понад 60 млрд грн і портфель кредитів для бізнесу на 23% до понад 30 млрд грн. Чистий прибуток ПриватБанку за результатами першого кварталу 2024 року становить 13,86 млрд грн. За минулий рік банк отримав чистий прибуток 37,8 млрд грн. Зростання масштабів бізнесу призвело до збільшення чистого процентного доходу банку на 16,7 млрд грн.

Олександр Писарук, голова правління Райффайзен Банку.

Банк продовжує надавати підтримку як великим компаніям, так і малому бізнесу. Кредити доступні і фізособам. Протягом минулого року видано 116,9 млрд грн нових кредитів, головним чином, на підтримку економіки за рахунок власних коштів банку. За загальним розміром кредитного портфеля, який на кінець року склав 64 млрд грн, Райффайзен Банк 2023 року зайняв 4 місце з часткою ринку 8,3%.

Банки продовжують надавати підтримку малому бізнесу Фото: Pexels

Сергій Черненко, голова правління ПУМБ.

Жодного разу не припиняв роботу під час війни. Інвестування у розвиток цифрової сервісної моделі та нових продуктів триває. Чистий прибуток банку за 1 квартал 2024 року склав 2,13 млрд грн (+38% до 1 кв. 2023). Стратегію ПУМБ не міняв, адже вона показала свою життєздатність. ПУМБ — універсальний банк із фокусом на масовий бізнес, що розвиває диджитал-канали, з пріоритетом на якість сервісу та клієнтоорієнтованість. Життєздатність цієї моделі криза лише підтвердила.

Тим часом у НБУ розповіли, наскільки стійка банківська система. Також стало відомо, що Нацбанк розглядає запровадження лімітів на переказ грошей із картки на картку — на думку регулятора, це має обмежити технологію так званих "дропів", коли приватні картки громадян використовуються для нелегальних переказів.