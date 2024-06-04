Посуточная сдача квартир в Украине: где проще всего арендовать жилье во время войны

Самыми популярными городами для аренды жилья посуточно являются Киев, Львов и Одесса, а также некоторые горные курортные места.

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Во многих городах Украины увеличилось количество объявлений о посуточной сдаче жилья. При этом средняя стоимость таких квартир составляет составляет от 700 до 900 грн в сутки. Об этом говорится в материале издания "Finance.ua".

В настоящее время лидером по количеству вариантов для аренды жилья посуточно является Киев, ведь именно туда направляется большинство людей с целью командировки или деловой поездки. Медианная стоимость аренды в столице составляет:

квартиры — 900 грн;

дома — 8 000 грн.

Вторым по популярности для посуточной аренды является Львов, который всегда был одним из самых главных направлений отдыха на выходные. За последний месяц здесь было размещено 1 171 объявление по посуточной аренде квартир и домов, которые собрали 17 141 отзыв. Медианная стоимость составляла:

квартиры – 900 грн;

дома – 2 500 грн.

Также лидером по количеству предложений по посуточному жилью является Одесса – популярное место для туризма и отдыха, даже невзирая на воздушные атаки. Здесь разместили 1 350 объявлений по аренде, с медианной стоимостью:

700 грн для квартиры;

4500 грн для дома.

В летнее время достаточно популярными также являются горные курорты Яремче и Микуличин в Ивано-Франковской области и Славское в Львовской области. Здесь медианная стоимость аренды дома варьируется от 1500 до 2200 грн в сутки.

Напомним, Министерство по делам ветеранов Украины предоставляет средства для покупки собственного жилья ветеранам и их семьям. Всего в госбюджете-2024 на компенсации покупки жилья ветеранам предусмотрено почти 5,75 миллиарда гривен.

Также Фокус писал, что на рынке Киева, Львова, Черновцов, Ровно, Хмельницкого и некоторых других городов существенно вырос спрос на квартиры в новостройках. По словам коммерческого директора компании "Интергал-Буд" Анны Лаевской, в столице наибольший спрос на объекты в новостройках комфорт-класса по цене до 1400–1600 долларов за квадратный метр.