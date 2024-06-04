Подобова здача квартир в Україні: де найпростіше орендувати житло під час війни

Найпопулярнішими містами для оренди житла подобово є Київ, Львів та Одеса, а також деякі гірські курортні місця.

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У багатьох містах України збільшилася кількість оголошень про подобову здачу житла. Водночас середня вартість таких квартир становить від 700 до 900 грн на добу. Про це йдеться в матеріалі видання "Finance.ua".

Нині лідером за кількістю варіантів для оренди житла подобово є Київ, адже саме туди прямує більшість людей з метою відрядження чи ділової поїздки. Медіанна вартість оренди в столиці становить:

квартири — 900 грн;

будинки — 8 000 грн.

Другим за популярністю для подобової оренди є Львів, який завжди був одним із найголовніших напрямків відпочинку на вихідні. За останній місяць тут було розміщено 1 171 оголошення з подобової оренди квартир і будинків, які зібрали 17 141 відгук. Медіанна вартість становила:

квартири — 900 грн;

будинки — 2 500 грн.

Також лідером за кількістю пропозицій з подобової оренди житла є Одеса — популярне місце для туризму та відпочинку, навіть незважаючи на повітряні атаки. Тут розмістили 1 350 оголошень з оренди, з медіанною вартістю:

700 грн для квартири;

4500 грн для будинку.

У літню пору досить популярними також є гірські курорти Яремче та Микуличин в Івано-Франківській області та Славське у Львівській області. Тут медіанна вартість оренди будинку варіюється від 1500 до 2200 грн на добу.

Нагадаємо, Міністерство у справах ветеранів України надає кошти для купівлі власного житла ветеранам та їхнім родинам. Загалом у держбюджеті-2024 на компенсації купівлі житла ветеранам передбачено майже 5,75 мільярда гривень.

Також Фокус писав, що на ринку Києва, Львова, Чернівців, Рівного, Хмельницького та деяких інших міст істотно зріс попит на квартири в новобудовах. За словами комерційної директорки компанії "Інтергал-Буд" Анни Лаєвської, у столиці найбільший попит на об'єкти в новобудовах комфорт-класу за ціною до 1400-1600 доларів за квадратний метр.