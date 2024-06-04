Зарплаты в Украине значительно выросли: кто получает больше всего

Наименьший уровень зарплаты зафиксирован в области функционирования библиотек, архивов, музеев и других учреждений культуры, у работников сферы творчества, искусства и развлечений и в образовании.

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В среднем украинцы стали получать больше почти на 25%. При этом самыми высокооплачиваемыми профессиями остаются IT-специалисты, финансисты, работники страховой сферы и отрасли авиационного транспорта. Об этом сообщили в Государственной службе статистики Украины.

По данным источника, в I квартале 2024 года средняя заработная плата среди украинцев составляла 18 903 грн. При этом, важно подчеркнуть, что это только номинальная зарплата, не учитывающая инфляцию, которая с января по март составила 5%.

А за аналогичный период в прошлом году в Украине платили 22,5% меньше.

В настоящее время наиболее оплачиваемыми сферами являются:

информация и телекоммуникации – 49473 грн (+35,6%);

финансовая и страховая деятельность – 39116 грн (+18,2%);

авиационный транспорт – 34 699 грн (+30%);

государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование – 23 376 грн (22,5%);

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 22 809 грн (27,9%).

Наименьший уровень средней зарплаты в области функционирования библиотек, архивов, музеев и других учреждений культуры – 11 063 грн (+15,1%), у работников сферы творчества, искусства и развлечений – 11 532 грн (+13,6%) и в образовании – 12 649 грн (+14,4%).

Напомним, что с 1 апреля минимальная зарплата в Украине в соответствии с бюджетом на 2024 год выросла на 900 гривен и составляет 8 тысяч гривен ежемесячно.

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