Зарплати в Україні значно зросли: хто отримує найбільше

Найменший рівень зарплати зафіксовано у галузі функціонування бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури, у працівників сфери творчості, мистецтва та розваг і в освіті.

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У середньому українці стали отримувати більше майже на 25%. При цьому найбільш високооплачуваними професіями залишаються IT-фахівці, фінансисти, працівники страхової сфери та галузі авіаційного транспорту. Про це повідомили в Державній службі статистики України.

За даними джерела, у I кварталі 2024 року середня заробітна плата серед українців становила 18 903 грн. При цьому, важливо підкреслити, що це тільки номінальна зарплата, яка не враховує інфляцію, що з січня по березень склала 5%.

А за аналогічний період минулого року в Україні платили 22,5% менше.

Нині найбільш оплачуваними сферами є:

інформація та телекомунікації — 49473 грн (+35,6%);

фінансова та страхова діяльність — 39116 грн (+18,2%);

авіаційний транспорт — 34 699 грн (+30%);

державне управління та оборона; обов'язкове соціальне страхування — 23 376 грн (22,5%);

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів — 22 809 грн (27,9%).

Найменший рівень середньої зарплати у галузі функціонування бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури — 11 063 грн (+15,1%), у працівників сфери творчості, мистецтва та розваг — 11 532 грн (+13,6%) та в освіті — 12 649 грн (+14,4%).

Нагадаємо, що з 1 квітня мінімальна зарплата в Україні відповідно до бюджету на 2024 рік зросла на 900 гривень і становить 8 тисяч гривень щомісяця.

Раніше Фокус дізнався, як компанії долають брак кадрів і які зарплати цієї весни пропонують фахівцям з потрібним компаніям досвідом.