Зарплата станет выше на 38%: какой навык нужно указать в резюме, чтобы получить больше

Владение английским языком понадобится для начальника юридического отдела, юриста-международника, специалиста по праву ВЭД, по интеллектуальной собственности, международным грантовым программам и другим направлениям.

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Украинцам, владеющим английским языком, легче найти работу внутри страны. В определенных областях, включая юриспруденцию, это может даже привести к увеличению заработной платы на более чем треть. Об этом говорится в материале издания Oboz.ua, основанном на данных платформы по набору персонала.

По данным материала, требование знания английского языка присутствует в 15% вакансий. В основном работодатели ожидают средний уровень владения языком (32%), но также встречаются запросы на уровни выше среднего (21%) и продвинутый (38%).

Знание английского языка необходимо для занятия руководящих должностей и работы в современных сферах юриспруденции. Это особенно важно для должностей, таких как начальник юридического отдела, юрист-международник, специалист по праву ВЭД, интеллектуальной собственности, участие в международных грантовых программах и других смежных областях.

Юристы с такими навыками востребованы в юридических фирмах, IT-компаниях и общественных организациях. Иногда работодатели сталкиваются с ситуацией, когда не получают откликов на вакансии, требующие продвинутого уровня владения английским языком.

"Знание английского языка — это то, на что больше всего жалуется юридический рынок, потому что уровень владения английским у кандидатов оставляет желать лучшего. Работодатель может доучить молодых специалистов по юридическим вопросам, дать им больше знаний и практики в юридической сфере. Но мы не можем заставлять их изучать и улучшать свой английский ", — поделилась менеджер по персоналу АО "Адвокатская фирма "Грамацкий и партнеры" Татьяна Благодир.

Среди соискателей работы лишь 35% указывают на знание английского языка. Однако только каждый четвертый из них обладает начальным уровнем владения языком, что недостаточно для большинства работодателей. Более половины соискателей владеют английским на среднем уровне, в то время как каждый шестой оценивает свои знания как продвинутые. Только 1% кандидатов свободно владеют английским и могут общаться на нем без проблем.

Тем не менее, доход юристов с владением английским языком также зависит от уровня их навыков, поскольку средняя предлагаемая зарплата составляет 27 500 грн. Это на 38% выше средней зарплаты в категории "Юриспруденция". Однако сами кандидаты в большинстве своем высказывают более скромные ожидания по зарплате.

начальный и средний уровень знания — 20 000 грн;

выше среднего — 25 000 грн;

продвинутый — 30 000 грн.

Напомним, что с 1 апреля минимальная зарплата в Украине в соответствии с бюджетом на 2024 год выросла на 900 гривен и составляет 8 тысяч гривен ежемесячно.

Ранее Фокус узнал, как компании преодолевают нехватку кадров и какие зарплаты этой весной предлагают специалистам с нужным компаниям опытом.