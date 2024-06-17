Без образования, но с большим опытом: кто может зарабатывать 40 тыс. грн

Представителям рабочих специальностей предлагают в Киеве зарплату в среднем от 24,5 до 40 тыс. грн.

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В Украине можно неплохо зарабатывать и без высшего образования, особенно если вы квалифицированный специалист в рабочей сфере. Например, в Киеве работодатели предлагают некоторым специалистам зарплату в размере 40 тыс. грн и более. Об этом говорится в материале издания "OBOZ.UA", основанный на данных платформы по поиску работы.

В частности, тонировщики в среднем могут рассчитывать на зарплату в 42,5 тыс. грн. Однако некоторые компании предлагают значительно больше. Например, на популярном сайте по поиску работы можно найти вакансии с зарплатой до 80 тыс. грн.

"Если Вы умеете тонировать, клеить защитную бронепленку и винил – это большой плюс", – говорится в объявлении.

В то же время, по Украине в целом, тонировщики в среднем зарабатывают 36 тыс. грн, что на 6,5 тыс. грн меньше, чем в Киеве.

Зарплаты тонировщика

Автослесари в Киеве могут рассчитывать на среднюю зарплату в 40 тысяч гривен, что значительно выше среднего по Украине, где этот показатель составляет 32,5 тысячи гривен.

Зарплаты автослесаря

Также поклейщики в Киеве могут рассчитывать на среднюю зарплату в 40 тысяч гривен. Это существенно выше, чем в других регионах Украины, где средняя зарплата для этой профессии составляет 22,5 тысячи гривен.

Зарплаты поклейщика

В целом, представителям рабочих специальностей в Киеве предлагают среднюю зарплату в 24,5 тысячи гривен. Согласно данным профильных экспертов, в топ-3 самых популярных профессий входят:

грузчик со среднем предлагаемой зарплатой в 19 тыс. грн;

разнорабочий – 20 тыс. грн;

упаковщица – 19 тыс. грн.

Напомним, что с 1 апреля минимальная зарплата в Украине в соответствии с бюджетом на 2024 год выросла на 900 гривен и составляет 8 тысяч гривен ежемесячно.

Ранее Фокус узнал, как компании преодолевают нехватку кадров и какие зарплаты этой весной предлагают специалистам с нужным компаниям опытом.