Без освіти, але з великим досвідом: хто може заробляти 40 тис. грн

Представникам робітничих спеціальностей пропонують у Києві зарплату в середньому від 24,5 до 40 тис. грн.

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В Україні можна непогано заробляти і без вищої освіти, особливо якщо ви кваліфікований фахівець у робочій сфері. Наприклад, у Києві роботодавці пропонують деяким фахівцям зарплату в розмірі 40 тис. грн і більше. Про це йдеться в матеріалі видання "OBOZ.UA", заснованому на даних платформи з пошуку роботи.

Зокрема, тонувальники в середньому можуть розраховувати на зарплату в 42,5 тис. грн. Однак деякі компанії пропонують значно більше. Наприклад, на популярному сайті з пошуку роботи можна знайти вакансії із зарплатою до 80 тис. грн.

"Якщо Ви вмієте тонувати, клеїти захисну бронеплівку і вініл — це великий плюс", — йдеться в оголошенні.

Водночас, по Україні загалом, тонувальники в середньому заробляють 36 тис. грн, що на 6,5 тис. грн менше, ніж у Києві.

Зарплати тонувальника

Автослюсарі в Києві можуть розраховувати на середню зарплату в 40 тисяч гривень, що значно вище за середню по Україні, де цей показник становить 32,5 тисячі гривень.

Зарплати автослюсаря

Також поклейщики в Києві можуть розраховувати на середню зарплату в 40 тисяч гривень. Це істотно вище, ніж в інших регіонах України, де середня зарплата для цієї професії становить 22,5 тисячі гривень.

Зарплати поклейщика

Загалом, представникам робітничих спеціальностей у Києві пропонують середню зарплату в 24,5 тисячі гривень. Згідно з даними профільних експертів, до топ 3 найпопулярніших професій входять:

вантажник із середньою пропонованою зарплатою в 19 тис. грн;

різноробочий — 20 тис. грн;

пакувальниця — 19 тис. грн.

Нагадаємо, що з 1 квітня мінімальна зарплата в Україні відповідно до бюджету на 2024 рік зросла на 900 гривень і становить 8 тисяч гривень щомісяця.

Раніше Фокус дізнався, як компанії долають брак кадрів і які зарплати цієї весни пропонують фахівцям з потрібним компаніям досвідом.