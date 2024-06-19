Отключение света осенью и зимой: в Минэнерго рассказали, к чему готовиться украинцам

По словам заместителя министра энергетики Светланы Гринчук, полностью избежать отключений будет трудно, однако Кабмин прилагает все усилия для того, чтобы эти отключения были максимально короткими и незаметными для населения.

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Из-за значительных повреждений инфраструктуры избежать ограничения в электроснабжении будет сложно. Сейчас Украина ведет активную подготовку и прилагает максимум усилий, чтобы зимой отключения электроэнергии были как можно короче. Об этом заместитель министра энергетики Светлана Гринчук сообщила в эфире телемарафона.

По ее словам, нанесенные российскими ударами повреждения энергетической инфраструктуры в результате боевых действий вызвали значительные осложнения в стабильном обеспечении электроэнергией. Для восстановления системы нужны значительные ресурсы и время. Гринчук отметила, что хотя избежать отключений будет трудно, Министерство энергетики прилагает все усилия, чтобы эти отключения были максимально короткими и незаметными для населения.

"Сказать, что их не будет — сейчас очень трудно, потому что чрезвычайно сильные были повреждения. Избежать отключений возможно нам и не удастся, но мы делаем все возможное для того, чтобы сделать их максимально незаметными", — подчеркнула чиновница.

Она также добавила, что сейчас министерство проводит активную подготовку к осенне-зимнему периоду. Так, принимается ряд мер для укрепления энергетической системы и обеспечения стабильных поставок электроэнергии. Специалисты проводят ремонтные работы на поврежденных объектах, также происходит модернизация оборудования для повышения его надежности и эффективности.

18 июня стало известно, что, по данным ДТЭК, в Киеве значительно уменьшилось количество многоэтажных домов, которые во время действия графиков не отключают от сети.

Кроме того, эксперты предупреждают, что в июле ситуация с энергоснабжением в Украине будет особенно сложной из-за активных плановых ремонтов на энергоблоках атомных электростанций.