Відключення світла восени та взимку: у Міненерго розповіли, до чого готуватися українцям

За словами заступниці міністра енергетики Світлани Гринчук, повністю уникнути відключень буде важко, проте Кабмін докладає всіх зусиль для того, щоб ці відключення були максимально короткими та непомітними для населення.

Related video

Через значні пошкодження інфраструктури уникнути обмеження в електропостачанні буде складно. Зараз Україна веде активну підготовку та докладає максимум зусиль, аби взимку відключення електроенергії були якомога коротшими. Про це заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук повідомила в ефірі телемарафону.

За її словами, завдані російськими ударами пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок бойових дій спричинили значні ускладнення у стабільному забезпеченні електроенергією. Для відновлення системи потрібні значні ресурси та час. Гринчук зазначила, що хоча уникнути відключень буде важко, Міністерство енергетики докладає всіх зусиль, щоб ці відключення були максимально короткими та непомітними для населення.

"Сказати, що їх не буде – зараз дуже важко, тому що надзвичайно сильні були пошкодження. Уникнути відключень можливо нам і не вдасться, але ми робимо все можливе для того, щоби зробити їх максимально непомітними", – наголосила чиновниця.

Вона також додала, що зараз міністерство проводить активну підготовку до осінньо-зимового періоду. Так, вживається низка заходів для зміцнення енергетичної системи та забезпечення стабільного постачання електроенергії. Спеціалісти проводять ремонтні роботи на пошкоджених об'єктах, також відбувається модернізація обладнання для підвищення його надійності та ефективності.

18 червня стало відомо, що, за даними ДТЕК, у Києві значно зменшилася кількість багатоповерхових будинків, які під час дії графіків не відключають від мережі.

Крім того, експерти попереджають, що у липні ситуація з енергопостачанням в Україні буде особливо складною через активні планові ремонти на енергоблоках атомних електростанцій.