Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Экономика

Доступно онлайн: в "Нафтогазе" рассказали о новом способе оплачивать счета за газ

газ
Фото: Getty Images | В "Нафтогазе" рассказали о новом способе оплачивать счета за газ

Теперь услуги ГК "Нафтогаз Украины" можно оплатить в терминалах city24.

Related video

В терминалах city24 теперь можно воспользоваться услугами ГК "Нафтогаз Украины", включая оплату за потребление газа. Об этом говорится в сообщении компании.

"Продолжаем делать наши сервисы еще более доступными. Теперь услуги ГК "Нафтогаз Украины" – в терминалах city24", — указано в сообщении.

Отмечается, что таким образом также можно получить:

  • акт сверки;
  • справка об отсутствии задолженности;
  • счет на оплату за потребленный газ.

Чтобы воспользоваться сервисом, выполните следующие действия:

  • найдите ближайший терминал city24 на карте: https://city24.ua/ru/map;
  • на главном экране выберите раздел "Коммунальные услуги";
  • введите "Нафтегаз Украины" в поисковой строке;
  • нажмите "Сервисные услуги" и выберите нужную услугу;
  • введите номер лицевого счета и фамилию владельца;
  • после формирования документа нажмите "Печать", чтобы получить бумажную копию.

Все услуги для потребителей "Нафтегаза" бесплатны.

Напомним, что в ДТЭК объяснили, как будут отключать бытовых потребителей.

Ранее Фокус рассказал, куда украинцам обращаться, если стоимость коммунальных услуг кажется им завышенной.