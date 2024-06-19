Экономика
Доступно онлайн: в "Нафтогазе" рассказали о новом способе оплачивать счета за газ
Анастасия Ковалева
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Теперь услуги ГК "Нафтогаз Украины" можно оплатить в терминалах city24.
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В терминалах city24 теперь можно воспользоваться услугами ГК "Нафтогаз Украины", включая оплату за потребление газа. Об этом говорится в сообщении компании.
"Продолжаем делать наши сервисы еще более доступными. Теперь услуги ГК "Нафтогаз Украины" – в терминалах city24", — указано в сообщении.
Отмечается, что таким образом также можно получить:
- акт сверки;
- справка об отсутствии задолженности;
- счет на оплату за потребленный газ.
Чтобы воспользоваться сервисом, выполните следующие действия:
- найдите ближайший терминал city24 на карте: https://city24.ua/ru/map;
- на главном экране выберите раздел "Коммунальные услуги";
- введите "Нафтегаз Украины" в поисковой строке;
- нажмите "Сервисные услуги" и выберите нужную услугу;
- введите номер лицевого счета и фамилию владельца;
- после формирования документа нажмите "Печать", чтобы получить бумажную копию.
Все услуги для потребителей "Нафтегаза" бесплатны.
Напомним, что в ДТЭК объяснили, как будут отключать бытовых потребителей.
Ранее Фокус рассказал, куда украинцам обращаться, если стоимость коммунальных услуг кажется им завышенной.