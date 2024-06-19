Доступно онлайн: у "Нафтогазі" розповіли про новий спосіб оплачувати рахунки за газ

Відтепер послуги ГК "Нафтогаз України" можна оплатити в терміналах city24.

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У терміналах city24 тепер можна скористатися послугами ГК "Нафтогаз України", включно з оплатою за споживання газу. Про це йдеться в повідомленні компанії.

"Продовжуємо робити наші сервіси ще доступнішими. Відтепер послуги ГК "Нафтогаз України" — у терміналах city24", — зазначено в повідомленні.

Зазначається, що таким чином також можна отримати:

акт звірки;

довідка про відсутність заборгованості;

рахунок на оплату за спожитий газ.

Щоб скористатися сервісом, виконайте такі дії:

знайдіть найближчий термінал city24 на карті: https://city24.ua/ru/map;

на головному екрані оберіть розділ "Комунальні послуги";

введіть "Нафтогаз України" в пошуковому рядку;

натисніть "Сервісні послуги" та оберіть потрібну послугу;

введіть номер особового рахунку та прізвище власника;

після формування документа натисніть "Друк", щоб отримати паперову копію.

Усі послуги для споживачів "Нафтогазу" безкоштовні.

Нагадаємо, що в ДТЕК пояснили, як відключатимуть побутових споживачів.

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