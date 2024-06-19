Економіка
Доступно онлайн: у "Нафтогазі" розповіли про новий спосіб оплачувати рахунки за газ
Анастасія Ковальова
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Відтепер послуги ГК "Нафтогаз України" можна оплатити в терміналах city24.
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У терміналах city24 тепер можна скористатися послугами ГК "Нафтогаз України", включно з оплатою за споживання газу. Про це йдеться в повідомленні компанії.
"Продовжуємо робити наші сервіси ще доступнішими. Відтепер послуги ГК "Нафтогаз України" — у терміналах city24", — зазначено в повідомленні.
Зазначається, що таким чином також можна отримати:
- акт звірки;
- довідка про відсутність заборгованості;
- рахунок на оплату за спожитий газ.
Щоб скористатися сервісом, виконайте такі дії:
- знайдіть найближчий термінал city24 на карті: https://city24.ua/ru/map;
- на головному екрані оберіть розділ "Комунальні послуги";
- введіть "Нафтогаз України" в пошуковому рядку;
- натисніть "Сервісні послуги" та оберіть потрібну послугу;
- введіть номер особового рахунку та прізвище власника;
- після формування документа натисніть "Друк", щоб отримати паперову копію.
Усі послуги для споживачів "Нафтогазу" безкоштовні.
Нагадаємо, що в ДТЕК пояснили, як відключатимуть побутових споживачів.
Раніше Фокус розповів, куди українцям звертатися, якщо вартість комунальних послуг здається їм завищеною.