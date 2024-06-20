Последствия атаки ВС РФ: в "Укрэнерго" предупредили о более жестких отключениях

Энергетики усилили меры ограничения потребления электроэнергии в Украине. В "Укрэнерго" объяснили, что импорта и аварийной помощи из Европы не хватает, чтобы избегать отключений света.

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20 июня в Украине будут более жесткие отключения света, чем предполагалось. Об этом сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Энергетики предупредили, что из-за последствий атаки ВС РФ объем примененных мер ограничения потребления увеличен с 11:00.

"Информацию о том, как именно это повлияет на графики почасовых отключений в каждой области смотрите на официальных сайтах облэнерго и их площадках в соцсетях", — отметили в "Укрэнерго".

В целом по всей территории Украины до 24:00 будут действовать отключения электроэнергии.

"Напоминаем, главная причина применения мер ограничения — последствия уже семи ракетных ударов врага по украинским электростанциям. Из-за значительных повреждений они не могут производить столько же электроэнергии, как до начала этих атак. Для преодоления дефицита в энергосистеме привлекаются импорт и аварийная помощь из стран Европы. Но из-за масштабности повреждений этих мер не хватает для поддержания баланса в энергосистеме, поэтому Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден применять меры ограничения потребления и для промышленных, и для бытовых потребителей", — добавили в компании.

Также из-за непогоды нет света в двух населенных пунктах Черниговской области. По другим причинам обесточены еще 488 населенных пунктов. Из-за боевых действий есть новые обесточивания в Днепропетровской, Киевской, Сумской и Харьковской областях.

В YASNO также информировали, что графики отключений будут действовать в течение всех суток. Украинцам посоветовали не пользоваться лифтами во время светло-серой зоны и не включать сразу несколько мощных приборов после появления света. График можно проверить через сайт.

"Если по графику отключения указаны, то они будут действовать в соответствующий промежуток времени. Отключения могут происходить в "негарантированные часы" — серый цвет в графике, то есть более 4 часов. Данная ситуация возникает из-за дефицита генерации. Если света нет больше времени, чем по графику, скорее всего произошла авария", — уточнила пресс-служба YASNO в комментариях.

Объяснение пресс-службы YASNO Фото: Скриншот

Напомним, заместительница министра энергетики Светлана Гринчук рассказала, будут ли отключения света зимой.

Юрист Игорь Тетеря объяснил, за что могут оштрафовать владельцев генераторов и как избежать таких проблем.