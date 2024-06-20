Наслідки атаки ЗС РФ: в "Укренерго" попередили про жорсткіші відключення

Енергетики посилили заходи обмеження споживання електроенергії в Україні. В "Укренерго" пояснили, що імпорту та аварійної допомоги з Європи не вистачає, щоб уникати відключень світла.

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20 червня в Україні будуть жорсткіші відключення світла, ніж передбачалося. Про це повідомила пресслужба НЕК "Укренерго".

Енергетики попередили, що через наслідки атаки ЗС РФ обсяг застосованих заходів обмеження споживання збільшено з 11:00.

"Інформацію про те, як саме це вплине на графіки погодинних відключень в кожній області дивіться на офіційних сайтах обленерго та їхніх майданчиках в соцмережах", — зазначили в "Укренерго".

Загалом по всій території України до 24:00 діятимуть відключення електроенергії.

"Нагадуємо, головна причина застосування заходів обмеження — наслідки вже семи ракетних ударів ворога по українських електростанціях. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку цих атак. Для подолання дефіциту в енергосистемі залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи. Але через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі, тому Диспетчерський центр "Укренерго" вимушений застосовувати заходи обмеження споживання і для промислових, і для побутових споживачів", — додали в компанії.

Також через негоду немає світла у двох населених пунктах Чернігівської області. З інших причин знеструмлені ще 488 населених пунктів. Через бойові дії є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Київській, Сумській та Харківській областях.

В YASNO також інформували, що графіки відключень діятимуть впродовж усієї доби. Українцям порадили не користуватись ліфтами під час світло-сірої зони та не вмикати одразу кілька потужних приладів після появи світла. Графік можна перевірити через сайт.

"Якщо за графіком відключення зазначені, то вони будуть діяти у відповідний проміжок часу. Відключення можуть відбуватися у "негарантовані години" — сірий колір у графіку, тобто понад 4 години. Дана ситуація виникає через дефіцит генерації. Якщо світла немає більше часу, ніж за графіком, найімовірніше сталася аварія", — уточнила пресслужба YASNO у коментарях.

Пояснення пресслужби YASNO Фото: Скриншот

Нагадаємо, заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук розповіла, чи будуть відключення світла взимку.

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