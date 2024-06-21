Некоторые украинцы могут остаться без субсидии: в Минсоцполитики назвали причину

Если Пенсионному фонду не предоставить информацию, необходимую для назначения жилищно-коммунальных субсидий, некоторые люди не получат жилищных субсидий или льгот.

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Некоторые объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и отдельные поставщики коммунальных услуг не предоставляют Пенсионному фонду данные, необходимые для назначения жилищных субсидий и льгот. В результате жители этих домов могут остаться без выплат. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

"Из-за такого бездействия люди могут стать заложниками ситуации, когда Пенсионный фонд не получит всю или часть информации, необходимой для назначения жилищно-коммунальных субсидий, и, как следствие, нуждающиеся в финансовой помощи не получат жилищных субсидий или льгот на жилищно-коммунальные услуги", — говорится в заявлении.

В Министерстве социальной политики напомнили, что документы для назначения субсидий и льгот можно подавать онлайн, а пересчет их размера производится автоматически.

С 1 декабря 2022 года жилищные субсидии и льготы администрируются Пенсионным фондом. ПФУ внедрил возможность упрощенного обращения за назначением жилищной субсидии: члену семьи достаточно подать упрощенное заявление, а органы ПФУ самостоятельно соберут и обработают необходимые данные из официальных источников для назначения выплаты.

На портале электронных услуг ПФУ также были созданы электронные кабинеты для поставщиков жилищно-коммунальных услуг, включая ОСМД.

Напомним, что нардеп и член Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк отметил, что зимой свет могут отключать на 10 часов в сутки.

Также 31 мая сообщалось о перерасчете пенсий в Украине, и о том, когда можно получить увеличенные выплаты. Перерасчет пенсии зависит от приобретенного страхового стажа на 1 марта.