Продукты за год подорожали на 10%: на что цена выросла больше всего

Больше всего выросли цены в производстве мяса, а также молочные продукты.

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В мае 2024 года оптовые цены на промышленную продукцию от производителей увеличились на 14,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Украине цены поднялись на 17,0%, а за ее пределами — на 4,1%. Об этом сообщают данные Госстата.

Данные статистического ведомства показывают, что в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены выросли на 11,0%. В Украине рост составил 8,1%, а за ее пределами — 18,6%.

Цены в производстве мяса выросли больше всего — на 17,9%, включая внутренний рост на 18,2%. Цены на производство молочных продуктов также увеличились значительно — на 12,9%, включая внутренний рост на 12,2%.

Продукты за год подорожали на 10%

Напомним, 10 апреля стало известно, что в Украине подешевели некоторые продукты. В течение последнего года продуктовая инфляция снизилась на 0,2%, поэтому, несмотря на это, цены на продукты тоже не остались на месте.

Кроме того, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повысила предельные цены на электроэнергию для бизнеса. Так, согласно постановлению, с 1 июня на рынке установили новые максимальные предельные цены для бизнеса.