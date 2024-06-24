Продукти за рік подорожчали на 10%: на що ціна зросла найбільше

Найбільше зросли ціни у виробництві м'яса, а також молочні продукти.

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У травні 2024 року оптові ціни на промислову продукцію від виробників збільшилися на 14,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року. В Україні ціни піднялися на 17,0%, а за її межами — на 4,1%. Про це повідомляють дані Держстату.

Дані статистичного відомства показують, що у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів ціни зросли на 11,0%. В Україні зростання становило 8,1%, а за її межами — 18,6%.

Ціни у виробництві м'яса зросли найбільше — на 17,9%, включно з внутрішнім зростанням на 18,2%. Ціни на виробництво молочних продуктів також збільшилися значно — на 12,9%, включно з внутрішнім зростанням на 12,2%.

Продукти за рік подорожчали на 10%

Нагадаємо, 10 квітня стало відомо, що в Україні подешевшали деякі продукти. Протягом останнього року продуктова інфляція знизилася на 0,2%, тож, попри це, ціни на продукти теж не залишилися на місці.

Крім того, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), підвищила граничні ціни на електроенергію для бізнесу. Так, згідно з постановою, з 1 червня на ринку встановили нові максимальні граничні ціни для бізнесу.