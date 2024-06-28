Имущество братьев Медведчука и Козака перешло в управление государства, — СБУ

Среди имущества, которое теперь находится в управлении государства, в частности, есть завод по производству кирпича на Львовщине, а общая стоимость переданных государству активов составляет более 200 миллионов гривен.

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Имущество родных братьев экс-нардепов Верховной Рады Украины Виктора Медведчука и Тараса Козака передано в управление государства. Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

"Суд наложил арест на корпоративные права и имущественные комплексы, принадлежавшие родным братьям экс-нардепов-предателей Виктора Медведчука и Тараса Козака. Это имущество уже передано в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА)", — говорится в сообщении.

В СБУ уточнили, что речь идет об активах стоимостью более 200 миллионов гривен.

Среди имущества, которое передано в управление государства, в частности есть:

завод по производству кирпича на Львовщине, которым Сергей Медведчук и Богдан Козак управляли как бенефициарные владельцы;

земельные участки этого завода площадью более 10 га;

нежилые помещения предприятия площадью около 31 тыс. квадратных метров;

4 внедорожника и несколько единиц спецтехники.

Как установило следствие, в течение 2017-2023 годов по указаниям Сергея Медведчука и Богдана Козака топ-менеджмент завода проводил финансовые махинации и умышленно выводил в тень миллионы гривен.

Таким образом предприятие уклонялось от уплаты налогов, а фигуранты присваивали средства, которые должны были направляться в госбюджет Украины.

"Теперь данные активы будут работать на украинский бюджет, а часть средств будет направлена на нужды украинской армии", — отметили в СБУ.

Напомним, 16 июня бывший лидер партии ОПЗЖ Виктор Медведчук и экс-нардеп призвал к оккупации Одессы и других городов Украины, если Киев отвергнет озвученное предложение "мирной инициативы" президента РФ Владимира Путина.

4 июня Центр национального сопротивления сообщил, что россияне засекретили, какое имущество является "национализированным" на оккупированных территориях.