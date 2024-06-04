Россияне засекретили, какое имущество является "национализированным" на оккупированных территориях, — ЦНС

По данным Центра нацсопротивления, коллаборационисты объясняют причину отсутствия доступа к информации тем, что все документы упорядочивают согласно законодательству РФ.

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Жители временно оккупированных территорий Донецкой области не могу узнать, относятся ли их квартиры, дома и земля к имуществу, которое считается "национализированным". Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

"Только сейчас люди выяснили, что не могут получить информацию о том, какие объекты вошли в перечень "национализированных" и по какому принципу он сформирован. Местные коллаборационисты объясняют причину отсутствия доступа к такой информации так — все документы приводят в порядок согласно законодательству РФ", — говорится в сообщении.

В ЦНС уточнили, что так называемый "комитет государственной обороны ДНР" еще в сентябре 2022 года издал постановление №341, которое регулирует вопросы "национализации".

"Поэтому, получили вы российский паспорт чтобы не потерять свое имущество, или не имеете соответствующих бумажек — оккупанты по своему усмотрению будут определять кому будет принадлежать ваш дом, квартира или земля", — отметили в Центре нацсопротивления.

Напомним, 29 мая Центр национального сопротивления сообщил, что российские войска используют Запорожскую атомную станцию, которая оккупирована с 2022 года, как военную базу для чеченских боевиков.

3 июня российский оккупант устроил стрельбу во дворе жилого дома в Донецке, в результате чего есть погибшие и раненые.