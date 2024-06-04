Росіяни засекретили, яке майно є "націоналізованим" на окупованих територіях, — ЦНС

За даними Центру нацспротиву, колаборанти пояснюють причину відсутності доступу до інформації тим, що усі документи упорядковують згідно з законодавством РФ.

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Мешканці тимчасово окупованих територій Донецької області не можу дізнатись, чи належать їх квартири, будинки та земля до майна, яке вважається "націоналізованим". Про це повідомив Центр національного спротиву.

"Тільки зараз люди з’ясували, що не можуть отримати інформацію про те, які об’єкти увійшли до переліку "націоналізованих" і за яким принципом його сформовано. Місцеві колаборанти пояснюють причину відсутності доступу до такої інформації так – усі документи приводять в порядок згідно з законодавством РФ", — йдеться у повідомленні.

В ЦНС уточнили, що так званий "комітет державної оборони ДНР" ще у вересні 2022 року видав постанову №341, яка регулює питання "націоналізації".

"Отож, отримали ви російський паспорт щоб не втратити своє майно, чи не маєте відповідних папірців – окупанти на власний розсуд визначатимуть кому належатиме ваш будинок, квартира чи земля", — зазначили у Центрі нацспротиву.

Нагадаємо, 29 травня Центр національного спротиву повідомив, що російські війська використовують Запорізьку атомну станцію, яка окупована з 2022 року, як військову базу для чеченських бойовиків.

3 червня російський окупант влаштував стрілянину у дворі житлового будинку у Донецьку, внаслідок чого є загиблі та поранені.