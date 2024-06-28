Майно братів Медведчука та Козака перейшло в управління держави, — СБУ

Серед майна, яке тепер знаходиться в управлінні держави, зокрема, є завод з виробництва цегли на Львівщині, а загальна вартість переданих державі активів становить понад 200 мільйонів гривень.

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Майно рідних братів екснардепів Верховної ради України Віктора Медведчука та Тараса Козака передано в управління держави. Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.

"Суд наклав арешт на корпоративні права та майнові комплекси, що належали рідним братам екснардепів-зрадників Віктора Медведчука і Тараса Козака. Це майно вже передано до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА)", — йдеться у повідомленні.

В СБУ уточнили, що мова йде про активи вартістю понад 200 мільйонів гривень.

Серед майна, яке передано в управління держави, зокрема є:

завод з виробництва цегли на Львівщині, яким Сергій Медведчук та Богдан Козак управляли як бенефіціарні власники;

земельні ділянки цього заводу площею понад 10 га;

нежитлові приміщення підприємства площею близько 31 тис. квадратних метрів;

4 позашляховики та кілька одиниць спецтехніки.

Як встановило слідство, протягом 2017-2023 років за вказівками Сергія Медведчука і Богдана Козака топменеджмент заводу проводив фінансові махінації та умисно виводив в тінь мільйони гривень.

У такий спосіб підприємство ухилялося від сплати податків, а фігуранти привласнювали кошти, які мали скеровуватись до держбюджету України.

"Тепер дані активи працюватимуть на український бюджет, а частина коштів буде спрямована на потреби української армії", — зазначили в СБУ.

Нагадаємо, 16 червня колишній лідер партії ОПЗЖ Віктор Медведчук і екснардеп закликав до окупації Одеси та інших міст України, якщо Київ відкине озвучену пропозицію "мирної ініціативи" президента РФ Володимира Путіна.

4 червня Центр національного спротиву повідомив, що росіяни засекретили, яке майно є "націоналізованим" на окупованих територіях.