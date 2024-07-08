В Украине частично отменили отключения на 8 июля: когда и как долго не будет света

До обеда во всех регионах электроэнергию не будут выключать, а потом будут применять 4 и 3 очереди. В "Укрэнерго" объяснили, как количество "запитанных" часов зависит от очередей.

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В Украине смягчили отключение электроэнергии на 8 июля. Деталями поделилась пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Утром "Укрэнерго" зафиксировало потребление ниже прогнозного уровня. Снижение потребления после выходных и накопленный резерв в энергосистеме позволили смягчить отключения света по стране.

С 10:30 до 14:00 электроэнергию во всех регионах вообще не будут выключать. Вечером ожидается увеличение потребления, поэтому с 19:00 до 22:00, вероятно, будут применять 4 очереди. В остальные часы будут действовать 3 очереди.

В "Укрэнерго" отметили, что прогноз может измениться.

3 или 4 очереди: в чем разница

Энергетики объяснили, что очередь — это группа бытовых потребителей и бизнеса, которые потребляют определенное количество мегаватт. В каждой области есть 6 таких очередей.

"Укрэнерго" определяет, сколько очередей в регионах применять одновременно. Однако то, какая продолжительность очереди и какую очередь отключать сейчас, определяют местные облэнерго.

"Условно, 1 очередь графиков — 4 часа ограничений в сутки, 2 очереди — 8 часов ограничений в сутки, 3 очереди — 12 часов ограничений в сутки, 4 очереди — 16 часов ограничений в сутки. Но, как в течение суток распределить эту нагрузку — рассчитывают облэнерго и формируют соответствующие графики для каждого региона", — объяснили в "Укрэнерго".

Графики почасовых отключений можно проверить на сайтах облэнерго.

Напомним, генеральный директор YASNO Сергей Коваленко объяснил, как устроена новая система отключений в Украине с 6 группами. В КГГА опубликовали рекомендации, как подготовиться к блэкаутам.

Утром 8 июля ВС РФ атаковали Украину крылатыми ракетами и "Кинжалами". В Киеве и Днепре прогремели взрывы.