Отключения 8 июля: когда не будет электроэнергии

Последствия обстрелов россиян влияют на отсутствие света в домах украинцев. К тому же, происходят плановые ремонты энергоблоков.

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В понедельник, 8 июля 2024 года, по территории Украины будут применяться графики отключения электроэнергии в течение всех суток. Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

У бытовых и промышленных потребителей света может не быть с 00:00 до 24:00. К тому же, с 19:00 до 22:00 объем ограничений будет больше, поскольку будут применяться сразу четыре очереди. С 00:00 до 14:00 — две очереди отключений. В остальные часы — три очереди.

"Потребление растет из-за жары", — отметили в "Укрэнерго". В частности, известно, что недавно начались ремонтные работы на ряде энергоблоков, которые заработают ближе к концу лета, поэтому тогда прогнозируется улучшение ситуации с отключениями.

Как узнать, когда именно у вас не будет электроэнергии?

Нужно искать график отключений на веб-сайте своего облэнерго.

Почему выключают свет?

Россияне целенаправленно обстреливают объекты украинской энергетики. Разрушен ряд ГЭС, ТЭС и подстанций. После выхода энергоблоков из ремонта и снижения температуры воздуха ситуация должна улучшиться, однако обстрелы врага могут произойти снова в любой момент.

Напомним, отсутствие света может повлиять на водоснабжение зимой.

Также Фокус писал о дне без отключения электроэнергии в каждой области.