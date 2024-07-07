Відключення 8 липня: коли не буде електроенергії

Наслідки обстрілів росіян впливають на відсутність електроенергії в домівках українців. До того ж, відбуваються планові ремонти енергоблоків.

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У понеділок, 8 липня 2024 року, по території України будуть застосовуватися графіки відключення електроенергії впродовж усієї доби. Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

У побутових та промислових споживачів світла може не бути з 00:00 до 24:00. До того ж, з 19:00 до 22:00 обсяг обмежень буде більшим, оскільки застосовуватимуться одразу чотири черги. З 00:00 до 14:00 — дві черги відключень. В інші години — три черги.

"Споживання зростає через спеку", — наголосили в "Укренерго". Зокрема, відомо, що нещодавно розпочалися ремонтні роботи на низці енергоблоків, які запрацюють ближче до кінця літа, тому тоді прогнозується покращення ситуації з відключеннями.

Як дізнатися, коли саме у вас не буде електроенергії?

Потрібно шукати графік відключень на вебсайті свого обленерго.

Чому вимикають світло?

Росіяни цілеспрямовано обстрілюють обʼєкти української енергетики. Зруйновано низку ГЕС, ТЕС та підстанцій. Після виходу енергоблоків з ремонту та зниження температури повітря ситуація має покращитися, проте обстріли ворога можуть відбутися знову в будь-який момент.

Нагадаємо, відсутність світла може вплинути на водопостачання взимку.

Також Фокус писав про день без відключення електроенергії в кожній області.