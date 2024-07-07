Відключення 8 липня: коли не буде електроенергії
Наслідки обстрілів росіян впливають на відсутність електроенергії в домівках українців. До того ж, відбуваються планові ремонти енергоблоків.
У понеділок, 8 липня 2024 року, по території України будуть застосовуватися графіки відключення електроенергії впродовж усієї доби. Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
У побутових та промислових споживачів світла може не бути з 00:00 до 24:00. До того ж, з 19:00 до 22:00 обсяг обмежень буде більшим, оскільки застосовуватимуться одразу чотири черги. З 00:00 до 14:00 — дві черги відключень. В інші години — три черги.
"Споживання зростає через спеку", — наголосили в "Укренерго". Зокрема, відомо, що нещодавно розпочалися ремонтні роботи на низці енергоблоків, які запрацюють ближче до кінця літа, тому тоді прогнозується покращення ситуації з відключеннями.
Як дізнатися, коли саме у вас не буде електроенергії?
Потрібно шукати графік відключень на вебсайті свого обленерго.
Чому вимикають світло?
Росіяни цілеспрямовано обстрілюють обʼєкти української енергетики. Зруйновано низку ГЕС, ТЕС та підстанцій. Після виходу енергоблоків з ремонту та зниження температури повітря ситуація має покращитися, проте обстріли ворога можуть відбутися знову в будь-який момент.
Нагадаємо, відсутність світла може вплинути на водопостачання взимку.
Також Фокус писав про день без відключення електроенергії в кожній області.