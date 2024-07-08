В Україні частково скасували відключення на 8 липня: коли і як довго не буде світла

До обіду в усіх регіонах електроенергію не вимикатимуть, а потім будуть застосовувати 4 і 3 черги. В "Укренерго" пояснили, як кількість "заживлених" годин залежить від черг.

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В Україні пом’якшили відключення електроенергії на 8 липня. Деталями поділилась пресслужба НЕК "Укренерго".

Вранці "Укренерго" зафіксувало споживання нижче прогнозного рівня. Зниження споживання після вихідних та накопичений резерв в енергосистемі дозволили пом’якшити відключення світла по країні.

З 10:30 до 14:00 електроенергію в усіх регіонах взагалі не вимикатимуть. Ввечері очікується збільшення споживання, тому з 19:00 до 22:00, ймовірно, застосовуватимуть 4 черги. В інші години діятимуть 3 черги.

В "Укренерго" наголосили, що прогноз може змінитись.

3 або 4 черги: у чому різниця

Енергетики пояснили, що черга — це група побутових споживачів та бізнесу, які споживають певну кількість мегават. У кожній області є 6 таких черг.

"Укренерго" визначає, скільки черг у регіонах застосовувати одночасно. Однак те, яка тривалість черги і яку чергу відключати зараз, визначають місцеві обленерго.

"Умовно, 1 черга графіків — 4 години обмежень за добу, 2 черги — 8 годин обмежень за добу, 3 черги — 12 годин обмежень за добу, 4 черги — 16 годин обмежень за добу. Але, як протягом доби розподілити це навантаження — розраховують обленерго та формують відповідні графіки для кожного регіону", — пояснили в "Укренерго".

Графіки погодинних відключень можна перевірити на сайтах обленерго.

Нагадаємо, генеральний директор YASNO Сергій Коваленко пояснив, як влаштована нова система відключень в Україні з 6 групами. У КМДА опублікували рекомендації, як підготуватись до блекаутів.

Зранку 8 липня ЗС РФ атакували Україну крилатими ракетами та "Кинджалами". У Києві та Дніпрі прогриміли вибухи.