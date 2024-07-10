Украинцы могут получить денежную помощь при эвакуации: кому выплатят и как оформить

Денежную помощь при эвакуации можно получить только один раз.

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Из-за полномасштабной войны многим украинцам пришлось эвакуироваться в более безопасные регионы. Эти люди имеют право на государственную помощь. Об этом сообщили специалисты "Юридического советчика для ВПЛ".

В соответствии с постановлением Кабмина от 21 октября 2022 г. № 1195, денежная помощь в связи с эвакуацией выплачивается лицам, эвакуированным из населенных пунктов, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий или возможных боевых действий. Речь идет о централизованной эвакуации поездом или автобусами при соблюдении следующих условий:

лица не получали помощь за счет средств международных организаций;

лица не получали ранее денежную помощь эвакуируемому гражданскому населению.

Чтобы получить помощь при эвакуации, необходимо совершить следующий алгоритм:

сборный пункт эвакуации в день проведения эвакуации представляет данные о фактически эвакуированных лицах;

после проведения проверки сведений, АО "Укрпочта" или АО "Укрзализныця" выплачивают пособие в приемном пункте эвакуации.

В случае возникновения обстоятельств, препятствующих выплате денежной помощи (например, отсутствия электроснабжения или возможности предоставления электронных коммуникационных услуг), соответствующая выплата осуществляется в течение 5 дней после устранения таких обстоятельств.

Размер пособия составляет:

3 000 грн – для лиц с инвалидностью и детей;

2 000 грн – для других лиц.

Денежную помощь при эвакуации можно получить только один раз. Не имеют права на помощь эвакуированным лицам, получавшим помощь за счет средств международных организаций.

Напомним, размер выплат для внутренне перемещенных лиц составляет 2 тысячи гривен в месяц на взрослого и 3 тысячи гривен на ребенка или человека с инвалидностью.

Также Фокус писал о том, что если человек не соответствует критериям, при которых предоставляется помощь, ее могут отменить, а уже выплаченные деньги потребовать вернуть государству.