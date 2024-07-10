Українці можуть отримати грошову допомогу під час евакуації: кому виплатять і як оформити

Грошову допомогу під час евакуації можна отримати тільки один раз.

Related video

Через повномасштабну війну багатьом українцям довелося евакуюватися в безпечніші регіони. Ці люди мають право на державну допомогу. Про це повідомили фахівці "Юридичного порадника для ВПО".

Відповідно до постанови Кабміну від 21 жовтня 2022 р. № 1195, грошову допомогу у зв'язку з евакуацією виплачують особам, евакуйованим із населених пунктів, розташованих у районах проведення воєнних (бойових) дій або можливих бойових дій. Йдеться про централізовану евакуацію поїздом або автобусами при дотриманні таких умов:

особи не отримували допомогу за рахунок коштів міжнародних організацій;

особи не отримували раніше грошової допомоги евакуйованому цивільному населенню.

Щоб отримати допомогу під час евакуації, необхідно здійснити такий алгоритм:

збірний пункт евакуації в день проведення евакуації подає дані про фактично евакуйованих осіб;

після проведення перевірки відомостей, АТ "Укрпошта" або АТ "Укрзалізниця" виплачують допомогу в приймальному пункті евакуації.

У разі виникнення обставин, що перешкоджають виплаті грошової допомоги (наприклад, відсутності електропостачання або можливості надання електронних комунікаційних послуг), відповідна виплата здійснюється протягом 5 днів після усунення таких обставин.

Розмір допомоги становить:

3 000 грн — для осіб з інвалідністю та дітей;

2 000 грн — для інших осіб.

Грошову допомогу при евакуації можна отримати тільки один раз. Не мають права на допомогу евакуйованим особам, які отримували допомогу за рахунок коштів міжнародних організацій.

Нагадаємо, розмір виплат для внутрішньо переміщених осіб становить 2 тисячі гривень на місяць на дорослого і 3 тисячі гривень на дитину або людину з інвалідністю.

Також Фокус писав про те, що якщо людина не відповідає критеріям, за яких надається допомога, її можуть скасувати, а вже виплачені гроші вимагати повернути державі.