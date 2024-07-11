В некоторых городах Украины дорожает проезд: сколько придется платить

Цену за проезд увеличат в Тернополе, Виннице, Ивано-Франковске, Львове, Ужгороде и Сумах.

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В связи с увеличением тарифов на электроэнергию и стоимость топлива во многих городах Украины повысили плату за проезд в общественном транспорте. В некоторых населенных пунктах стоимость проезда возросла на 50%. Об этом говорится в материале издания "РБК-Украина".

С 1 августа жители Тернополя будут платить за проезд в общественном транспорте на 50% больше. По решению горсовета, стоимость проезда по карте тернопольчанина вырастет с 8 до 12 гривен, а при расчете банковской карточкой — с 10 до 15 гривен.

Для школьников, студентов и некоторых категорий пенсионеров проезд в маршрутках будет стоить 6 гривен вместо 4.

С 1 июля в Виннице повысились тарифы на проезд. Теперь поездка в автобусе обойдется в 12 гривен, а в маршрутных такси — в 15–18 гривен.

В Ивано-Франковске тариф на проезд повысился с 10 до 15 гривен. Однако при оплате банковской карточкой стоимость составит 12 гривен, по карте жителя города — 10 гривен, а студенты смогут проехать за 8 гривен, воспользовавшись студенческой картой.

С сентября во Львове планируется повышение стоимости проезда до 25 гривен. Пока что билет у водителя стоит 20 гривен, а при оплате через QR-код — 15 гривен.

В Ужгороде стоимость проезда в общественном транспорте увеличилась на три гривны: с 12 до 15 гривен.

В Черновцах стоимость проезда в троллейбусах изменилась еще в марте: вместо 10 гривен теперь приходится платить 12.

В Запорожье проезд в городском электротранспорте и автобусах стоит 10 гривен. До этого с 25 февраля 2022 года проезд в троллейбусах и трамваях города был бесплатным.

В Сумах придется платить больше за проезд в автобусах. С 22 июня цена выросла с 10 до 15 гривен.

Стоимость проезда в городском пассажирском транспорте Киева остается неизменной. За поездку в автобусе, трамвае, троллейбусе, метрополитене и на фуникулере придется заплатить 8 гривен, в городской электричке — 15 гривен, а в маршрутке — 12–15 гривен.

Аналогичные тарифы действуют в Днепре. За поездку в метро, автобусе, троллейбусе нужно будет заплатить 8 гривен, а в маршрутке – 15 гривен

Цена за проезд в троллейбусе и трамвае в Одессе составляет 8 гривен, при безналичном расчете — 7 гривен, в маршрутке — 15 гривен.

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