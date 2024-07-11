У деяких містах України дорожчає проїзд: скільки доведеться платити

Ціну за проїзд збільшать у Тернополі, Вінниці, Івано-Франківську, Львові, Ужгороді та Сумах.

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У зв'язку зі збільшенням тарифів на електроенергію і вартість палива в багатьох містах України підвищили плату за проїзд у громадському транспорті. У деяких населених пунктах вартість проїзду зросла на 50%. Про це йдеться в матеріалі видання "РБК-Україна".

З 1 серпня жителі Тернополя платитимуть за проїзд у громадському транспорті на 50% більше. За рішенням міськради, вартість проїзду за карткою тернополянина зросте з 8 до 12 гривень, а під час розрахунку банківською карткою — з 10 до 15 гривень.

Для школярів, студентів і деяких категорій пенсіонерів проїзд у маршрутках коштуватиме 6 гривень замість 4.

З 1 липня у Вінниці підвищилися тарифи на проїзд. Тепер поїздка в автобусі обійдеться в 12 гривень, а в маршрутних таксі — у 15–18 гривень.

В Івано-Франківську тариф на проїзд підвищився з 10 до 15 гривень. Однак під час оплати банківською карткою вартість становитиме 12 гривень, за карткою жителя міста — 10 гривень, а студенти зможуть проїхати за 8 гривень, скориставшись студентською карткою.

З вересня у Львові планується підвищення вартості проїзду до 25 гривень. Поки що квиток у водія коштує 20 гривень, а під час оплати через QR-код — 15 гривень.

В Ужгороді вартість проїзду в громадському транспорті збільшилася на три гривні: з 12 до 15 гривень.

У Чернівцях вартість проїзду в тролейбусах змінилася ще в березні: замість 10 гривень тепер доводиться платити 12.

У Запоріжжі проїзд у міському електротранспорті та автобусах коштує 10 гривень. До цього з 25 лютого 2022 року проїзд у тролейбусах і трамваях міста був безкоштовним.

У Сумах доведеться платити більше за проїзд в автобусах. З 22 червня ціна зросла з 10 до 15 гривень.

Вартість проїзду в міському пасажирському транспорті Києва залишається незмінною. За поїздку в автобусі, трамваї, тролейбусі, метрополітені та на фунікулері доведеться заплатити 8 гривень, у міській електричці — 15 гривень, а в маршрутці — 12–15 гривень.

Аналогічні тарифи діють у Дніпрі. За поїздку в метро, автобусі, тролейбусі потрібно буде заплатити 8 гривень, а в маршрутці — 15 гривень.

Ціна за проїзд у тролейбусі і трамваї в Одесі становить 8 гривень, за безготівкового розрахунку — 7 гривень, у маршрутці — 15 гривень.

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