В Украине вырастут цены на продукты в августе: в НБУ назвали причину

Цены на товары будут расти из-за роста стоимости электроэнергии и ситуации на валютном рынке.

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Годовая инфляция в июне составила 4,8%, при этом рост потребительских цен ускорился до 2,2%. Об этом сообщает НБУ.

Цены на товары будут расти, в том числе из-за увеличения стоимости электроэнергии. Дополнительно на повышение цен влияет нестабильная ситуация на валютном рынке.

"Ценовое давление будет сохраняться в последующие месяцы прежде всего из-за увеличения расходов бизнеса, в частности на оплату труда и электроэнергию, а также исчерпания эффектов значительных прошлогодних урожаев и ожидаемого повышения акцизов", – отмечают представители НБУ.

Рост инфляции в июне был также обусловлен инфляционным трендом, начавшимся в мае. Базовая инфляция выросла с 4,4% в мае до 5% в июне.

Другие показатели изменились так:

замедление снижения стоимости сырых пищевых продуктов до 6,5% в годовом измерении;

цены на непродовольственные товары начали расти – на 0,4%;

показатель ускорения увеличения цен на топливо достиг 25,5%;

сфера услуг также начала быстрее дорожать – на 9,9%.

Напомним, 13 июня Фокус разбирался, какие продукты будут стоить дороже из-за роста стоимости электроэнергии.

9 июня президент Всеукраинской ассоциации пекарей, директор ООО "Киев Хлеб" Юрий Дученко заявил, что уже в ближайшие несколько месяцев стоимость хлеба может вырасти на 30%.