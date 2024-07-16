Выплаты "на оздоровление" военным: как получить дополнительную финансовую помощь

У каждого военного есть фактически 13 зарплата, которая называется "оздоровительные".

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Украинские военные имеют право на получения финансовой помощи на оздоровление. Об этом сообщила юрист Анастасия Володенкова в эфире программы "Волноваться нет причин" на Армия FM.

Оздоровительные выплаты предоставляются каждому военнослужащему ежегодно в размере их денежного довольствия. Эти выплаты аналогичны отпускным в гражданской жизни и могут быть запрошены военнослужащими в любое удобное для них время, поясняет Анастасия Володенкова.

"Это может быть в течение календарного года: в любой день, в любой период времени. Единственное, что немногие из военных знают, эти оздоровительные могут предоставляться отдельно от отпуска. То есть не обязательно уезжать в отпуск, чтобы получить оздоровительные", — объяснила она.

По словам эксперта, военный должен подать запрос своему командиру, а потом ждать финансовую помощь.

"Вопрос с терминами не урегулирован. Фактически это зависит от того, когда Департамент финансов перечислит денежные средства в часть. Но обычно оздоровительным не приходится очень долго ждать, это не материальная помощь, которую выплачивают в конце года", — добавила Анастасия Володенкова.

Средства поступают на карточку, на которую получает денежное довольствие военнослужащий — это отдельное от зарплаты начисление.

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