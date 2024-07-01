Зарплата военным в Украине: почему выплаты могут задержать

Размер денежного обеспечения военных зависит от должности, воинского звания, квалификации, продолжительности и интенсивности условий военной службы.

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Зарплата военнослужащих отличается от заработной платы наемных работников тем, что военные получают регулярное ежемесячное финансовое вознаграждение, а также дополнительные премии. Тем не менее, иногда возникают ситуации, когда выплаты на карту военных задерживаются. Об этом говорится в материале издания "24 Канал".

Заработная плата военнослужащих регулируется законом "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", что означает отсутствие необходимости заключения ими трудового договора.

По состоянию на 2024 год минимальная заработная плата для военнослужащих составляет:

солдаты – 20 100 гривен;

срочники – 6 000 гривен;

курсанты военных вузов – 2 350 гривен;

инструкторы – от 15 000 до 30 000 гривен.

Кроме этого, существуют надбавки к зарплатам, которые предоставляются за особые условия прохождения службы, режим секретности, ученую или научную степень, почетное или спортивное звание.

Денежное обеспечение во время военного положения

Во время военного положения военнослужащие получают ежемесячное финансовое обеспечение и дополнительные премии, которые могут достигать размеров 30, 50, 70 и 100 тысяч гривен.

Дополнительные выплаты в соответствии с Постановлением Кабинета министров № 168:

30 000 гривен – для военных, которые осуществляют боевые или специальные задачи в период обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией России;

50 000 гривен – для военных, выполняющих боевые или специальные задачи в составе органов военного управления, штабов и командования, осуществляющих оперативное управление подразделениями;

70 000 гривен – единовременное вознаграждение за выполнение боевых или специальных задач на передовой, на временно оккупированных территориях или территории России (за каждые 30 дней выполнения таких задач);

100 000 гривен – для военных, которые находятся в зоне активных боевых действий или проходят лечение или реабилитацию вследствие полученной контузии, травмы, увечья. Надбавка также предусмотрена для тех, кто попал в плен.

Когда поступают деньги

Денежное обеспечение выплачивается на банковскую карту военнослужащего в два этапа:

первый этап – аванс, который поступает с 5 по 15 число текущего месяца; второй этап – основная сумма, что выплачивается с 25 числа до начала следующего месяца.

Нередко оплата для военных может задерживаться. Это может произойти по нескольким причинам:

отсутствие средств в бюджете;

ненадлежащим образом сформированные запросы на выплату зарплат воинскими частями.

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