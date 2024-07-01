Зарплата військовим в Україні: чому виплати можуть затримати

Розмір грошового забезпечення військових залежить від посади, військового звання, кваліфікації, тривалості та інтенсивності умов військової служби.

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Зарплата військовослужбовців відрізняється від заробітної плати найманих працівників тим, що військові отримують регулярну щомісячну фінансову винагороду, а також додаткові премії. Проте іноді виникають ситуації, коли виплати на карту військових затримуються. Про це йдеться в матеріалі видання "24 Канал".

Заробітна плата військовослужбовців регулюється законом "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей", що означає відсутність необхідності укладення ними трудового договору.

Станом на 2024 рік мінімальна заробітна плата для військовослужбовців становить:

солдати — 20 100 гривень;

строковики — 6 000 гривень;

курсанти військових вишів — 2 350 гривень;

інструктори — від 15 000 до 30 000 гривень.

Крім цього, існують надбавки до зарплат, які надають за особливі умови проходження служби, режим секретності, вчений або науковий ступінь, почесне або спортивне звання.

Грошове забезпечення під час воєнного стану

Під час воєнного стану військовослужбовці отримують щомісячне фінансове забезпечення та додаткові премії, які можуть сягати розмірів 30, 50, 70 і 100 тисяч гривень.

Додаткові виплати відповідно до Постанови Кабінету міністрів № 168:

30 000 гривень — для військових, які здійснюють бойові або спеціальні завдання в період забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Росії;

50 000 гривень — для військових, які виконують бойові або спеціальні завдання у складі органів військового управління, штабів і командування, які здійснюють оперативне управління підрозділами;

70 000 гривень — одноразова винагорода за виконання бойових або спеціальних завдань на передовій, на тимчасово окупованих територіях або території Росії (за кожні 30 днів виконання таких завдань);

100 000 гривень — для військових, які перебувають у зоні активних бойових дій або проходять лікування чи реабілітацію внаслідок отриманої контузії, травми, каліцтва. Надбавка також передбачена для тих, хто потрапив у полон.

Коли надходять гроші

Грошове забезпечення виплачується на банківську картку військовослужбовця у два етапи:

перший етап — аванс, який надходить з 5 по 15 число поточного місяця; другий етап — основна сума, що виплачується з 25 числа до початку наступного місяця.

Нерідко оплата для військових може затримуватися. Це може статися з кількох причин:

відсутність коштів у бюджеті;

неналежно сформовані запити на виплату зарплат військовими частинами.

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