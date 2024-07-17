Изменится ли тариф на газ в июле: какое заявление сделал "Нафтогаз"

Тариф для населения в компании "Нафтогаз" в настоящее время составляет 7,96 гривны за кубометр газа.

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Тариф на газ от "Нафтогаза" не менялся на протяжении нескольких сезонов. Однако, недавно в сети появилась информация о повышении стоимости сырья. Об этом сообщили в пресс-службе "Нафтогаз".

Тариф на газ для населения останется неизменным в июле. Текущая цена будет действовать до конца апреля следующего года.

Как отмечается в источнике, снова появились слухи о возможном повышении цены на газ для бытовых потребителей. Но тариф на газ от ГК "Нафтогаз Украины" остается неизменным. Фиксированная цена гарантирована до 30 апреля 2025 года.

Представители поставщика уточняют, что "Нафтогаз" осознает сложность текущей ситуации в Украине и обещает ответственно выполнять свои обязательства.

Сейчас эта компания обслуживает ориентировочно 98% украинских потребителей. Тариф для населения в компании "Нафтогаз" в настоящее время составляет 7,96 гривны за кубометр газа. Другие регуляторы самостоятельно устанавливают стоимость сырья.

Как ранее писал Фокус со ссылкой на пояснения юристов, существуют случаи, когда поставщик через суд требовал взыскать с потребителя и десять тысяч гривен, и даже одну тысячу. Об этом говорится в статье Фокуса "Должники без света. Кому в Украине вскоре грозит отключение электроэнергии".