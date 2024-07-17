Чи зміниться тариф на газ у липні: яку заяву зробив "Нафтогаз"

Тариф для населення в компанії "Нафтогаз" наразі становить 7,96 гривні за кубометр газу.

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Тариф на газ від "Нафтогазу" не змінювався протягом кількох сезонів. Однак, нещодавно в мережі з'явилася інформація про підвищення вартості сировини. Про це повідомили у пресслужбі "Нафтогаз".

Тариф на газ для населення залишиться незмінним у липні. Поточна ціна діятиме до кінця квітня наступного року.

Як зазначається в джерелі, знову з'явилися чутки про можливе підвищення ціни на газ для побутових споживачів. Але тариф на газ від ГК "Нафтогаз України" залишається незмінним. Фіксована ціна гарантована до 30 квітня 2025 року.

Представники постачальника уточнюють, що "Нафтогаз" усвідомлює складність поточної ситуації в Україні та обіцяє відповідально виконувати свої зобов'язання.

Наразі ця компанія обслуговує орієнтовно 98% українських споживачів. Тариф для населення в компанії "Нафтогаз" нині становить 7,96 гривні за кубометр газу. Інші регулятори самостійно встановлюють вартість сировини.

Як раніше писав Фокус з посиланням на пояснення юристів, існують випадки, коли постачальник через суд вимагав стягнути зі споживача і десять тисяч гривень, і навіть одну тисячу. Про це йдеться в статті Фокусу "Боржники без світла. Кому в Україні незабаром загрожує відключення електроенергії".