Субсидии в Украине: кто и как может получить помощь

При обращении за назначением жилищной субсидии человек подает заявление, где отмечает набор услуг, на которые домохозяйство планирует получать жилищную субсидию.

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Жилищная субсидия предоставляется только на те услуги, которые подтверждены поставщиками. Об этом сообщили в Пенсионном фонде.

При подаче заявления на назначение жилищной субсидии человек указывает в нем перечень услуг, на которые домохозяйство планирует получить субсидию.

В случае обращения за субсидией по экспериментальному проекту (с подачей упрощенного заявления "в один клик" согласно положениям постановления Правительства от 13.06.2023 № 601 "О реализации экспериментального проекта по совершенствованию порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива") органы Пенсионного фонда Украины самостоятельно анализируют перечень жилищно-коммунальных услуг на основании информации, полученной при обращении от поставщиков.

В обоих случаях — будь то по общему правилу или в рамках эксперимента — жилищная субсидия предоставляется только на те услуги, которые подтверждены управляющими и/или исполнителями коммунальных услуг.

На какие услуги предоставляется субсидия в 2024 году

Жилищная субсидия предоставляется на оплату:

жилищных услуг — услуг по управлению многоквартирным домом;

коммунальных услуг — услуг по поставке и распределению природного газа, поставки и распределения электрической энергии, поставки тепловой энергии, горячей воды, централизованного водоснабжения, централизованного водоотвода, обращения с бытовыми отходами;

абонентского обслуживания для потребителей коммунальных услуг, в частности по индивидуальным договорам о предоставлении коммунальных услуг, а также расходов на управление многоквартирным домом и расходов на коммунальные услуги в таком доме (абонентская плата по поставке тепловой энергии, горячего водоснабжения, централизованного снабжения холодной воды);

на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Напомним, пенсионеры, которые имеют ухудшенное здоровье, могут получить дополнительные выплаты от государства. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением.

Ранее в ПФУ рассказали, что некоторые граждане получают увеличенные пенсии, речь идет о пострадавших в результате аварии на ЧАЭС. Размер выплат зависит от статуса чернобыльца.