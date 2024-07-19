Субсидії в Україні: хто і як може отримати допомогу

Під час звернення за призначенням житлової субсидії людина подає заяву, де зазначає набір послуг, на які домогосподарство планує отримувати житлову субсидію.

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Житлова субсидія надається тільки на ті послуги, які підтверджені постачальниками. Про це повідомили в Пенсійному фонді.

Під час подання заяви на призначення житлової субсидії людина вказує в ній перелік послуг, на які домогосподарство планує отримати субсидію.

У разі звернення за субсидією за експериментальним проєктом (з поданням спрощеної заяви "в один клік" згідно з положеннями постанови Уряду від 13.06.2023 № 601 "Про реалізацію експериментального проєкту з удосконалення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива") органи Пенсійного фонду України самостійно аналізують перелік житлово-комунальних послуг на підставі інформації, отриманої від Уряду від 13.06.2023 № 601.

В обох випадках — чи то за загальним правилом, чи то в межах експерименту — житлову субсидію надають тільки на ті послуги, які підтверджено управителями та/або виконавцями комунальних послуг.

На які послуги надається субсидія у 2024 році

Житлова субсидія надається на оплату:

житлових послуг — послуг з управління багатоквартирним будинком;

комунальних послуг — послуг з постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії, постачання теплової енергії, гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами;

абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, зокрема за індивідуальними договорами про надання комунальних послуг, а також витрат на управління багатоквартирним будинком та витрат на комунальні послуги в такому будинку (абонентська плата з постачання теплової енергії, гарячого водопостачання, централізованого постачання холодної води);

на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Нагадаємо, пенсіонери, які мають погіршене здоров'я, можуть отримати додаткові виплати від держави. Для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду з відповідною заявою.

Раніше в ПФУ розповіли, що деякі громадяни отримують збільшені пенсії, йдеться про постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС. Розмір виплат залежить від статусу чорнобильця.