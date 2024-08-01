Военнослужащие в Украине имеют льготы на жилье: как получить

Для получения этой льготы нужно обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда с заявлением или подать его онлайн.

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Военнослужащие, которые принимали участие в боевых действиях, а также ветераны войны, обладают правом на получение ряда льгот, включая возможность использования жилья и компенсацию расходов на коммунальные услуги и отопление. Об этом говорится в материале издания "24 Канал".

Военнослужащие, которые получили инвалидность во время службы, а также их семьи, находящиеся на их содержании, имеют право на 50% скидку на коммунальные услуги. Для получения этой льготы необходимо обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда с заявлением или подать его через интернет.

Среди доступных жилищных льгот, предусмотрены:

75% скидка на пользование жильем: покрывает 75% стоимости в расчете на 21 квадратный метр на каждого члена семьи, который постоянно проживает в доме или квартире, плюс дополнительно 10,5 квадратных метров на семью.

75% скидка на оплату коммунальных услуг: это касается газа, электроэнергии и сжиженного баллонного газа для бытовых нужд.

75% скидка на топливо: включает жидкое топливовключает жидкое топливо для тех, кто проживает в домах без центрального отопления.

Преимущественное пользование всеми услугами связи и установка квартирных телефонов на льготных условиях: включает скидки 20% на основные тарифы и 50% на дополнительные работы. Абонентская плата за пользование телефоном составляет 50% от тарифа.

Члены семей погибших защитников имеют право на скидки на жилищно-коммунальные услуги, в частности:

50% скидка на коммунальные услугивключает газ, электроэнергию и другие коммунальные платежи.

Бесплатные капитальный и текущий ремонты: покрывают ремонт домов или квартир: покрывают ремонт домов или квартир.

Ранее, 19 сентября, Фокус писал о том, как получить льготы военным. В Украине старая система столкнулась с трудностями в обработке множества заявок от военных и их близких на получение статуса или льгот.