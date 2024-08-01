Військовослужбовці в Україні мають пільги на житло: як отримати

Для отримання цієї пільги потрібно звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду із заявою або подати її онлайн.

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Військовослужбовці, які брали участь у бойових діях, а також ветерани війни, мають право на отримання низки пільг, включно з можливістю використання житла та компенсацією витрат на комунальні послуги та опалення. Про це йдеться в матеріалі видання "24 Канал".

Військовослужбовці, які набули інвалідність під час служби, а також їхні сім'ї, які перебувають на їхньому утриманні, мають право на 50% знижку на комунальні послуги. Для отримання цієї пільги необхідно звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду із заявою або подати її через інтернет.

Серед доступних житлових пільг, передбачені:

75% знижка на користування житлом: покриває 75% вартості з розрахунку на 21 квадратний метр на кожного члена сім'ї, який постійно проживає в будинку або квартирі, плюс додатково 10,5 квадратних метрів на сім'ю.

75% знижка на оплату комунальних послуг: це стосується газу, електроенергії та скрапленого балонного газу для побутових потреб.

75% знижка на паливо: включає рідке паливо, включає рідке паливо для тих, хто проживає в будинках без центрального опалення.

Переважне користування всіма послугами зв'язку та встановлення квартирних телефонів на пільгових умовах: включає знижки 20% на основні тарифи та 50% на додаткові роботи. Абонентська плата за користування телефоном становить 50% від тарифу.

Члени сімей загиблих захисників мають право на знижки на житлово-комунальні послуги, зокрема:

50% знижка на комунальні послуги включає газ, електроенергію та інші комунальні платежі.

Безкоштовні капітальний і поточний ремонти: покривають ремонт будинків або квартир: покривають ремонт будинків або квартир.

Раніше, 19 вересня, Фокус писав про те, як отримати пільги військовим. В Україні стара система зіткнулася з труднощами в обробці безлічі заявок від військових та їхніх близьких на отримання статусу або пільг.