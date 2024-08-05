Пенсия в Украине: какие выплаты можно получать при средней зарплате

Большинство украинцев получают пенсию менее 3 тысяч гривен.

Related video

В Украине величина пенсии зависит от двух ключевых факторов: трудового стажа и уровня официальной заработной платы. Более высокая заработная плата и продолжительный трудовой стаж приводят к увеличению размера будущей пенсии. Об этом говорится в материале издания "24 Канал".

В Украине размер пенсии вычисляется по следующей формуле: средняя заработная плата за последние три года умножается на коэффициент, отражающий отношение личной зарплаты к средней, затем умножается на количество лет трудового стажа и на 1%. Результат этого расчета и представляет собой размер будущей пенсии.

Итак, при средней зарплате можно рассчитывать на пенсию в размере 5 401,5 гривен, при условии наличия 35 лет трудового стажа.

Средняя пенсия в Украине за последние три месяца выросла примерно на 73 гривны, достигнув 5816 гривен. В январе 2024 года средняя пенсия составляла 5385 гривен.

Впрочем, большинство украинцев — 26,14% получают пенсию менее 3 тысяч гривен. Другие пенсионеры, по состоянию на 1 июля, имеют такие выплаты:

от 3 001 до 4 000 гривен имеют выплаты 17,32% лиц;

от 4 001 до 5 000 гривен — 18,59%;

от 5 001 до 10 000 гривен — 25,47%.

Напомним, что размер пенсии напрямую связан с зарплатой, которую человек зарабатывал в течение своей трудовой жизни. Поэтому, чтобы на пенсии получать достойную сумму, важно хорошо работать.

Ранее стало известно, что украинцы не могут одновременно получать пенсию по возрасту и социальную помощь. Поскольку такие выплаты являются разными видами пенсионного обеспечения.