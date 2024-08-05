Пенсія в Україні: які виплати можна отримувати за середньої зарплати

Більшість українців отримують пенсію менше ніж 3 тисячі гривень.

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В Україні величина пенсії залежить від двох ключових чинників: трудового стажу та рівня офіційної заробітної плати. Більш висока заробітна плата і тривалий трудовий стаж призводять до збільшення розміру майбутньої пенсії. Про це йдеться в матеріалі видання "24 Канал".

В Україні розмір пенсії обчислюється за такою формулою: середня заробітна плата за останні три роки множиться на коефіцієнт, що відображає відношення особистої зарплати до середньої, потім множиться на кількість років трудового стажу і на 1%. Результат цього розрахунку і являє собою розмір майбутньої пенсії.

Отже, за середньої зарплати можна розраховувати на пенсію в розмірі 5 401,5 гривень, за умови наявності 35 років трудового стажу.

Середня пенсія в Україні за останні три місяці зросла приблизно на 73 гривні, досягнувши 5816 гривень. У січні 2024 року середня пенсія становила 5385 гривень.

Утім, більшість українців — 26,14% отримують пенсію менше ніж 3 тисячі гривень. Інші пенсіонери, станом на 1 липня, мають такі виплати:

від 3 001 до 4 000 гривень мають виплати 17,32% осіб;

від 4 001 до 5 000 гривень — 18,59%;

від 5 001 до 10 000 гривень — 25,47%.

Нагадаємо, що розмір пенсії безпосередньо пов'язаний із зарплатою, яку людина заробляла протягом свого трудового життя. Тому, щоб на пенсії отримувати гідну суму, важливо добре працювати.

Раніше стало відомо, що українці не можуть одночасно отримувати пенсію за віком і соціальну допомогу. Оскільки такі виплати є різними видами пенсійного забезпечення.