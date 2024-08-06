Поверка счетчиков: когда это нужно делать и что будет в случае отказа

Украинцы обязаны периодически проводить поверку счетчиков, чтобы обеспечить их правильную работу и точность.

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Периодическая поверка счетчиков, в частности горячей воды и тепловой энергии, является обязательной для потребителей в Украине. Могут ли украинцы отказаться от этой процедуры, рассказали в "Облтеплокоммунэнерго".

Когда проводится поверка счетчика?

Проверка счетчиков должна проводиться раз в четыре года, чтобы обеспечить их правильную работу и точность начисления объемов потребленных коммунальных услуг.

Потребителям необходимо самостоятельно выбрать организацию, которая имеет право осуществлять поверку счетчиков, и оплатить эту услугу собственными средствами. Средняя цена поверки варьируется от 350 до более 1 000 гривен.

Важно после завершения метрологической поверки счетчиков воды и тепла передать результаты в облэнерго и теплоэнерго. А также не забудьте взять документы, подтверждающие успешную поверку приборов.

Можно ли отказаться от поверки счетчика?

Отказаться от поверки счетчиков невозможно. Если потребитель не проводит обязательную поверку приборов учета в установленный срок, предприятие не имеет права использовать показания таких счетчиков для расчетов.

Вследствие этого, расчеты будут проводиться по методике, применяемой для квартир без индивидуальных счетчиков, что может значительно увеличить суммы в платежках.

Напомним, что в Украине в августе изменились сроки подачи показаний газовых счетчиков. Это касается клиентов компании "Нафтогаз", которые составляют 98% всех газопотребителей в стране.

Заместитель министра энергетики Светлана Гринчук сообщила, изменится ли тариф на электроэнергию в Украине с 1 сентября, и сколько придется платить за кВт*час.