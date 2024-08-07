Как оформить субсидию через ЦПАУ: простой алгоритм
Отправить документы на субсидию можно по почте или предоставить их лично в ЦНАП.
Заявку на субсидию принимают в Пенсионном фонде Украины. Однако у украинцев есть возможность подать прошение о назначении выплат и через ЦПАУ. Об этом говорится в материале "24 Канала.
Субсидия предоставляется домохозяйствам, испытывающим трудности с оплатой коммунальных услуг из-за низкого уровня дохода. Такую помощь от государства предоставляют в наличной форме.
Отправить документы на субсидию можно по почте или предоставить их лично в ЦНАП. Среди них должны быть:
- заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии;
- декларация о доходах и расходах лиц, которые обратились за назначением жилищной субсидии;
- в отдельных случаях подаются дополнительные документы.
Для большинства получателей субсидии на следующий период она будет начислена автоматически. Однако, если в семье изменился уровень доходов, следует немедленно уведомить об этом Пенсионный фонд Украины. Кроме того, субсидия может быть отменена в случае образования задолженности по оплате коммунальных услуг.
Напомним, пенсионеры, которые имеют ухудшенное здоровье, могут получить дополнительные выплаты от государства. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением.
Ранее в ПФУ рассказали, что некоторые граждане получают увеличенные пенсии, речь идет о пострадавших в результате аварии на ЧАЭС. Размер выплат зависит от статуса чернобыльца.