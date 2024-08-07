Як оформити субсидію через ЦНАП: простий алгоритм
Надіслати документи на субсидію можна поштою або надати їх особисто в ЦНАП.
Заявку на субсидію приймають у Пенсійному фонді України. Однак в українців є можливість подати прохання про призначення виплат і через ЦНАП. Про це йдеться в матеріалі "24 Каналу.
Субсидія надається домогосподарствам, які відчувають труднощі з оплатою комунальних послуг через низький рівень доходу. Таку допомогу від держави надають у готівковій формі.
Надіслати документи на субсидію можна поштою або надати їх особисто в ЦНАП. Серед них мають бути:
- заява про призначення та надання житлової субсидії;
- декларація про доходи та витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії;
- в окремих випадках подаються додаткові документи.
Для більшості одержувачів субсидії на наступний період її буде нараховано автоматично. Однак, якщо в сім'ї змінився рівень доходів, слід негайно повідомити про це Пенсійний фонд України. Крім того, субсидія може бути скасована в разі утворення заборгованості з оплати комунальних послуг.
Нагадаємо, пенсіонери, які мають погіршене здоров'я, можуть отримати додаткові виплати від держави. Для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду з відповідною заявою.
Раніше в ПФУ розповіли, що деякі громадяни отримують збільшені пенсії, йдеться про постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС. Розмір виплат залежить від статусу чорнобильця.