Субсидии для жителей многоэтажек: в ПФУ сообщили о новых правилах

Согласно новым правилам, управляющие компании и ОСМД обязаны передать Пенсионному фонду информацию об обслуживаемых адресах и размерах взносов.

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Украинское правительство утвердило изменения в процедуру предоставления информации для назначения жилищных субсидий и льгот. Эти изменения призваны упростить процесс обмена данными между управляющими многоквартирными домами, объединениями совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и Пенсионным фондом Украины. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Так, согласно новым правилам, управляющие и ОСМД должны разово предоставить Пенсионному фонду данные об адресах обслуживания и размере взносов.

"Для назначения льгот, а также жилищных субсидий в рамках экспериментального проекта управляющие многоквартирными домами и объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) разово подают в Пенсионный фонд Украины данные об адресах обслуживания и размере взносов", — говорится в сообщении пресс-службы ПФУ.

Для назначения жилищных субсидий по общим правилам, информация о размере взносов и платежей в объединение для оплаты расходов на управление многоквартирным домом, а также о сумме задолженности по этим платежам, просроченной более чем на три месяца, предоставляется управляющими и ОСМД по запросу органов Пенсионного фонда Украины при каждом назначении субсидии, независимо от того, было ли заявление подано лицом или нет.

Кроме того, предусмотрена подача управляющими и ОСМД информации об изменениях цены на услуги, размеров взносов и формы управления многоквартирным домом.

В назначении жилищных субсидий и льгот не может быть отказано в случае предоставления управляющими многоквартирных домов и ОСМД информации в бумажном виде и отсутствия их регистрации в электронном кабинете на веб-портале электронных услуг Фонда.

Напомним, пенсионеры, которые имеют ухудшенное здоровье, могут получить дополнительные выплаты от государства. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением.

Ранее в ПФУ рассказали, что некоторые граждане получают увеличенные пенсии, речь идет о пострадавших в результате аварии на ЧАЭС. Размер выплат зависит от статуса чернобыльца.